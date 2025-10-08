Круговой о легионерах: «В «Зените» русские отдельно, иностранцы отдельно. В ЦСКА больше сплоченности, все вместе. К лимиту отношусь спокойно, на тренировках с Малкомом я прибавлял»

Данил Круговой высказался о легионерах в клубах Мир РПЛ.

– Согласен ли ты с тем, что у команд, которые претендуют на первые места, должен быть костяк из российских футболистов, на основе которого строится все остальное? Неважно, какое количество легионеров дальше, но так проще в нашей лиге взаимодействовать и чего-то добиваться. Ты как это видишь?

– Только положительно, потому что в ЦСКА как раз есть такой костяк. Очень много русских хороших футболистов, мы все держимся вместе, все друг друга поддерживаем, выстраиваем раздевалку коллективом.

Поэтому все супер, я очень рад, что именно здесь такой коллектив.

– Да, я поэтому и спросил, понятно, что в ЦСКА сейчас есть русский костяк. Но в то же время, когда ты находился в «Зените», там не сказать, что он был. Как это выглядит в сравнении?

– Там тоже был костяк из русских, но мало уже осталось тех, кто был со мной вместе на тот момент. Но там больше так – русские отдельно, иностранцы отдельно. А здесь больше сплоченности, все вместе,

– Сейчас же широко обсуждается во всех футбольных кругах тема лимита на легионеров.

– Скажу так, что мне вообще, если честно, без разницы, потому что я спокойно ко всему этому отношусь и буду относиться. Конечно, хочется, чтобы приезжали как можно более сильные легионеры и делали разницу на поле.

У меня в «Зените » были конкуренты. У меня был Малком , допустим. Он сильный легионер, я с ним прибавлял. Мы постоянно тренировались, играя один на один, я ему противостоял, были дуэли, я всегда играл против Малкома. Я чувствовал, что расту вместе с ним, – сказал защитник ЦСКА в интервью телеканалу «Россия 24».

Круговой – воспитанник «Зенита». Футболист выступал за команды петербуржцев с 2015 по 2024 год.