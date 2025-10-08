Мостовой про Умярова в сборной: «Он обычный футболист, ни в чем не прибавил. Сейчас каждый игрок с российским паспортом попадает в сборную, а раньше вызывали лучших»
Александр Мостовой прокомментировал вызов Наиля Умярова в сборную России.
– Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы от него отстали?
– Многих так вызывают. Обычно на игры вызывают по 25 человек, а у нас минимум 40. Раньше, чтобы вызываться в сборную, ты должен был быть лучшим футболистом своей команды, а сейчас каждый игрок с российским паспортом – игрок сборной.
На мой взгляд, Умяров – обычный футболист, он ни в чем не прибавил. Каким был давно, такой же и есть. Карпин сказал так, и я бы тоже так ответил, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Карпин о вызове Умярова: «Из‑за журналистов в том числе, чтоб не спрашивали. Не выдержал давления. Заслужил, вот и вызвал»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
