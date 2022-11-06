Команда РФС в Медиалиге пригласила Дзюбу: «Футболка готова, ждем ответ»

«Наши Парни» намерены пригласить Артема Дзюбу.

Команда РФС, выступающая в Winline Медиалиге, уже подготовила для 34-летнего форварда форму.

«Футболка готова, предложение сделано, ждем ответ от Артема», – сообщают «Наши Парни» в своем телеграм-канале.

Ранее Дзюбу также пригласили в Watch TV – команду телеканала «Матч ТВ».

Сегодня появилась информация, что бывший форвард сборной России расторг контракт с «Адана Демирспор». Сообщается, что причиной этому послужили задержки по зарплате.

За Watch TV выступают Роман Павлюченко и Никита Баженов. В заявку «Наших Парней» на сезон МФЛ были включены в числе прочих Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов и другие звезды российского футбола.