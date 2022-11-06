Роналду будет капитаном «МЮ» впервые в сезоне. Он 4-й раз подряд выйдет в старте

4-й раз подряд выйдет в стартовом составе .

37-летний португалец сыграет с первых минут против в 15-м туре . Ранее Роналду выходил в старте на игры против «Шерифа» (3:0) и «Реал Сосьедад» (1:0) в Лиге Европы, а также против «Вест Хэма» (1:0) в чемпионате.

Кроме того, Роналду выйдет с капитанской повязкой. Это случится впервые в сезоне. Ранее капитанами были и , но первый в запасе на матч с «Астон Виллой», а второй пропускает игру из-за дисквалификации.

Стоит отметить, что с первых минут также сыграют Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо и Каземиро.