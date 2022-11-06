Роналду будет капитаном «МЮ» впервые в сезоне. Он 4-й раз подряд выйдет в старте
Криштиану Роналду 4-й раз подряд выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».
37-летний португалец сыграет с первых минут против «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ. Ранее Роналду выходил в старте на игры против «Шерифа» (3:0) и «Реал Сосьедад» (1:0) в Лиге Европы, а также против «Вест Хэма» (1:0) в чемпионате.
Кроме того, Роналду выйдет с капитанской повязкой. Это случится впервые в сезоне. Ранее капитанами были Харри Магуайр и Бруну Фернандеш, но первый в запасе на матч с «Астон Виллой», а второй пропускает игру из-за дисквалификации.
Стоит отметить, что с первых минут также сыграют Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо и Каземиро.
Комментарии