Вингер «Ман Сити» Боржеш повторил празднование Роналду, трижды забив «МЮ» в игре молодежных команд. «Горожане» победили 6:1

Вингер U21 повторил празднование .

Оформив хет-трик в матче с молодежной командой на 79-й минуте, 18-летний португалец сложил руки на груди и закрыл глаза – именно таким образом отмечает сейчас голы его 37-летний соотечественник из «МЮ».

В конце игры Боржешу удалось забить еще раз, и в итоге его клуб победил со счетом 6:1.

Изображение: twitter.com/ManCityAcademy