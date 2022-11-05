Вингер «Ман Сити» Боржеш повторил празднование Роналду, трижды забив «МЮ» в игре молодежных команд. «Горожане» победили 6:1
Вингер «Манчестер Сити» U21 Карлуш Боржеш повторил празднование Криштиану Роналду.
Оформив хет-трик в матче с молодежной командой «Манчестер Юнайтед» на 79-й минуте, 18-летний португалец сложил руки на груди и закрыл глаза – именно таким образом отмечает сейчас голы его 37-летний соотечественник из «МЮ».
В конце игры Боржешу удалось забить еще раз, и в итоге его клуб победил со счетом 6:1.
Изображение: twitter.com/ManCityAcademy
Комментарии