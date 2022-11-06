Хави: «Сказал Пике, что он легенда «Барсы». Чем важнее матч для него, тем лучше он играет»

высказался о последнем матче за «Барселону».

Каталонский клуб в прощальной игре Пике победил «Альмерию» (2:0). Жерар вышел с первых минут с капитанской повязкой.

«Исторический вечер для всех, особенно для Жерара. Он провел отличный матч, мы хотели проводить его наилучшим образом.

Чем важнее матч для него, тем лучше он играет. Я уже сказал ему, что он легенда «Барсы», и мы ему очень благодарны», – сказал тренер.

Жерар Пике: «Иногда любить – значит отпустить. Я вернусь в «Барсу». Здесь я родился, здесь и умру»

Пике в слезах покидал поле в последнем матче за «Барсу». Болельщики аплодировали ему стоя