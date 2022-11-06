Жорди Альба: «Барселона» сделает все, чтобы взять трофеи. Хотим посвятить их Пике»

высказался о том, что завершил карьеру.

– Странное ощущение. Это грустный момент для игроков «Барселоны» и всех каталонцев. Жаль, что Жерар уходит, ведь так много сделал для клуба.

Я очень хорошо его знаю. Он холоден с незнакомыми ему людьми, но очень сердечен с теми, кто ему близок. Я так и думал, что он заплачет. Те из нас, кто дольше остальных были рядом с Пике, знали о его решении, но не знали, когда именно он его озвучит.

Пике многое дал «Барсе», а «Барса» дала многое ему. Мы будем скучать по нему. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы взять трофеи. Хотим посвятить их Пике.

– Хотели бы вы получить такую же церемонию прощания?

– Надеюсь, день, когда настанет мой черед, случится как можно позже. Но я надеюсь, что он будет таким же, – сказал защитник «Барселоны».

«Здесь родился, здесь и умру». Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру