Защитник Жерар Пике входит в пятерку футболистов с наибольшим числом побед в «Барселоне».

35-летний защитник провел на поле 85 минут в матче с «Альмерией» (2:0) в 13-м туре . Это его последняя игра на «Камп Ноу» – испанец завершает карьеру.

С «Барселоной» Пике добился 423 побед – это пятый показатель в истории клуба. Больше лишь у (459), (476), (482) и (542).

Подробно со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.

Пике завершает карьеру: «Субботняя игра станет для меня последней на «Камп Ноу»