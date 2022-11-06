Пике выиграл с «Барселоной» 423 матча. Лишь у Месси, Бускетса, Хави и Иньесты больше побед
Защитник Жерар Пике входит в пятерку футболистов с наибольшим числом побед в «Барселоне».
35-летний защитник провел на поле 85 минут в матче с «Альмерией» (2:0) в 13-м туре Ла Лиги. Это его последняя игра на «Камп Ноу» – испанец завершает карьеру.
С «Барселоной» Пике добился 423 побед – это пятый показатель в истории клуба. Больше лишь у Андреса Иньесты (459), Хави (476), Серджи Бускетса (482) и Лионеля Месси (542).
Подробно со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.
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