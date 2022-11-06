«Реал» не даст 150 млн евро за Беллингема. «Ливерпуль» считают серьезным конкурентом в борьбе за него

«Реал» считает серьезным конкурентом в борьбе за .

Как пишет Marca, после того, как «Ливерпуль» начал работать над трансфером полузащитника , в стали оценивать эту сделку как очень сложную для осуществления. «Мадрид» считает, что склонить ситуацию в пользу клуба может лишь сам Беллингем.

Отмечается, что «Ливерпуль» хочет подписать Джуда, чтобы отомстить «Реалу» за поражения в финалах Лиги чемпионов, а также за то, что прошлым летом полузащитник Орельен Тчуамени выбрал мадридский клуб.

Прошлым летом «Реал» уже связывался с окружением Беллингема, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее. По ответу стало ясно, что игрок не возражает против перехода в мадридский клуб. Однако отмечается, что никаких обещаний хавбек не давал.

«Реал» не будет вкладывать в трансфер Беллингема сумму, которая поставит под угрозу финансовую стабильность клуба. Сообщалось, что «Боруссия» запросит за хавбека 150 млн евро. Marca пишет, что это куда больше, чем та сумма, которую готов заплатить «Реал». Однако это не значит, что «Мадрид» опустит руки и не будет бороться за игрока.

Беллингема привлекает возможность оказаться в «Реале», однако более важную роль здесь сыграет размер предложения о трансфере.

Джуд еще не решил, куда перейдет, но все указывает на то, что он стал ближе к «Ливерпулю», чем был около месяца назад.

В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику 19-летнего игрока можно найти здесь.