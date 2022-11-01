«Боруссия» хочет 150 млн евро за Беллингема. Он интересен «Реалу», «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Челси»
Стало известно, какую сумму «Боруссия» хочет получить за Джуда Беллингема.
По информации Bild, руководство дортмундского клуба будет требовать у потенциальных покупателей 150 млн евро за 19-летнего хавбека.
Беллингемом всерьез интересуются «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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