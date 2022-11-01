«Боруссия» хочет 150 млн евро за Беллингема. Он интересен «Реалу», «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Челси»

Стало известно, какую сумму хочет получить за Джуда Беллингема.

По информации Bild, руководство дортмундского клуба будет требовать у потенциальных покупателей 150 млн евро за 19-летнего хавбека.

Беллингемом всерьез интересуются , , и .

В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.