«Боруссия» хочет 150 млн евро за Беллингема. Он интересен «Реалу», «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Челси»

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Стало известно, какую сумму «Боруссия» хочет получить за Джуда Беллингема.

По информации Bild, руководство дортмундского клуба будет требовать у потенциальных покупателей 150 млн евро за 19-летнего хавбека.

Беллингемом всерьез интересуются «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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