Беллингем – главная цель «Челси» в центр поля. Бороться будут с «Реалом», «Ливерпулем», «Сити» и «МЮ»
«Челси» интересен полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем.
Лондонский клуб хочет усилить центр полузащиты. 19-летний хавбек сборной Англии стал главной целью «Челси» на эту позицию, пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard.
Бороться с «Челси» за Беллингема будут «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
Также в список игроков, интересных «синим», входит полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. В руководстве «Челси» есть несколько поклонников этого футболиста.
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