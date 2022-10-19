Беллингем – главная цель «Челси» в центр поля. Бороться будут с «Реалом», «Ливерпулем», «Сити» и «МЮ»

интересен полузащитник Джуд Беллингем.

Лондонский клуб хочет усилить центр полузащиты. 19-летний хавбек сборной Англии стал главной целью «Челси» на эту позицию, пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard.

Бороться с «Челси» за Беллингема будут , «Манчестер Сити», и .

Также в список игроков, интересных «синим», входит полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. В руководстве «Челси» есть несколько поклонников этого футболиста.