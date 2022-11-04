«Ливерпуль» – фаворит в борьбе за Беллингема. «Красные» опережают «Реал», «МЮ», «Челси» и «Ман Сити» (ESPN)
«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Джуда Беллингема.
Мерсисайдский клуб в гонке за 19-летнего хавбека «Боруссии» опережает конкурентов, сообщает ESPN со ссылкой сразу на несколько своих источников.
На полузащитника сборной Англии также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реал».
Источник, близкий к одному из соперников «Ливерпуля» в борьбе за англичанина, считает, что «красным» удалось сформировать хорошие отношения с окружением футболиста, и это может стать серьезным фактором.
Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов заплатить за Беллингема 100 миллионов евро, но опасается, что этого может не хватить, так как у конкурентов финансовые возможности выше.
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