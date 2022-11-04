«Ливерпуль» – фаворит в борьбе за Беллингема. «Красные» опережают «Реал», «МЮ», «Челси» и «Ман Сити» (ESPN)

«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за .

Мерсисайдский клуб в гонке за 19-летнего хавбека опережает конкурентов, сообщает ESPN со ссылкой сразу на несколько своих источников.

На полузащитника сборной Англии также претендуют , , и .

Источник, близкий к одному из соперников в борьбе за англичанина, считает, что «красным» удалось сформировать хорошие отношения с окружением футболиста, и это может стать серьезным фактором.

Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов заплатить за Беллингема 100 миллионов евро, но опасается, что этого может не хватить, так как у конкурентов финансовые возможности выше.