«Реал» считает, что Беллингем заменит Модрича. «Ливерпуль» вряд ли купит его из-за цены в 100+ млн фунтов

«Реал» считает, что Джуд Беллингем сможет заменить Луку Модрича в полузащите.

По данным The Times, подписать 19-летнего полузащитника «Боруссии» следующим летом хотят и «Реал».

В мадридском клубе надеются, что получат преимущество при переговорах благодаря хорошим отношениям президента Флорентино Переса с генеральным директором Хансом-Йоахимом Ватцке.

«Реал» считает, что Беллингем сможет заменить в полузащите команды 37-летнего Луку Модрича, контракт которого с клубом действует до лета.

«Ливерпулю» хавбек «Боруссии» тоже симпатичен, но клуб вряд ли будет готов потратить на него более 100 млн фунтов, которые запросит «Дортмунд».

и , которые пытались подписать Беллингема в 2020 году из «Бирмингема», тоже заинтересованы в полузащите, в контракте которого нет отступных.

В этом сезоне хавбек забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.