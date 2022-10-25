«Реал» считает, что Беллингем заменит Модрича. «Ливерпуль» вряд ли купит его из-за цены в 100+ млн фунтов
«Реал» считает, что Джуд Беллингем сможет заменить Луку Модрича в полузащите.
По данным The Times, подписать 19-летнего полузащитника «Боруссии» следующим летом хотят «Манчестер Сити» и «Реал».
В мадридском клубе надеются, что получат преимущество при переговорах благодаря хорошим отношениям президента «Реала» Флорентино Переса с генеральным директором «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке.
«Реал» считает, что Беллингем сможет заменить в полузащите команды 37-летнего Луку Модрича, контракт которого с клубом действует до лета.
«Ливерпулю» хавбек «Боруссии» тоже симпатичен, но клуб вряд ли будет готов потратить на него более 100 млн фунтов, которые запросит «Дортмунд».
«Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые пытались подписать Беллингема в 2020 году из «Бирмингема», тоже заинтересованы в полузащите, в контракте которого нет отступных.
В этом сезоне хавбек забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Комментарии