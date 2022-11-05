Галактионов о победе над ЦСКА: «Пари НН» здорово сыграл как команда. Играли дисциплинированно, исключив ненужные потери»
Главный тренер «Пари НН» прокомментировал победу над ЦСКА со счетом 1:0.
«Хотели в кратчайшие сроки прервать длительную безвыигрышную серию. Для нас матч с ЦСКА был очень важен с точки зрения организации игры. Думаю, мы сегодня сыграли дисциплинированно, исключив ненужные потери. Сыграли здорово именно командно.
К сожалению, мяч в добавленное время был отменен. Но это следствие созданных моментов. Нужно двигаться дальше и завершать первую часть чемпионата», – сказал Михаил Галактионов.
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