Галактионов о победе над ЦСКА: «Пари НН» здорово сыграл как команда. Играли дисциплинированно, исключив ненужные потери»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Футбол

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал победу над ЦСКА со счетом 1:0.

«Хотели в кратчайшие сроки прервать длительную безвыигрышную серию. Для нас матч с ЦСКА был очень важен с точки зрения организации игры. Думаю, мы сегодня сыграли дисциплинированно, исключив ненужные потери. Сыграли здорово именно командно.

К сожалению, мяч в добавленное время был отменен. Но это следствие созданных моментов. Нужно двигаться дальше и завершать первую часть чемпионата», – сказал Михаил Галактионов.

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