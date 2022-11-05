Федотов про 0:1 с «Пари НН»: «Коллективное безумие. Сказать, что у ЦСКА ничего не получилось, – ничего не сказать»
Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Пари НН» (0:1).
«Сказать, что у нас ничего не получилось, – ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блеклым. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: все обсуждали, но ничего не смогли сделать.
Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием. В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился. Сумасшедшее возбуждение, которого не было видно. Но при этом откуда-то оно ж появилось.
Есть над чем подумать и что проанализировать. Те попытки, что мы пытались зайти через фланги, имели катастрофическую неточность. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка – она сегодня отсутствовала», – сказал Владимир Федотов.
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