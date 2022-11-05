Тен Хаг о сухих матчах «МЮ»: «У нас защищаются 11 человек, начиная с Роналду. Нас трудно победить, потому что все уверены в этом плане, все дисциплинированы»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, как «Манчестер Юнайтед» удается не пропускать. 

– Мы провели еще один сухой матч [против «Реал Сосьедад»], и оборона была выдающейся. Что является ключом к этому?

– Потому что у нас защищаются 11 человек, начиная с Криштиану [Роналду] впереди. Так что нас трудно победить.

Я думаю, что это комплимент, но это также тот процесс, который мы должны продолжать, из-за которого нас трудно победить, потому что все уверены в этом плане, все дисциплинированы.

Когда мы играем с желанием и страстью, нас трудно победить, и это делает нас успешными в данный момент, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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