Роналду получил 6 баллов из 10 от MEN за матч с «Вест Хэмом», лучший – Де Хеа

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Криштиану Роналду получил 6 и 10 возможных баллов за матч с «Вест Хэмом» (1:0).

Также шестерки в «Манчестер Юнайтед» по версии Manchester Evening News у Харри Магуайра, Люка Шоу, Каземиро, Скотта Мактомини и Фреда.

Высший балл в команде получил вратарь Давид Де Хеа – его игру в матче оценили на 9 баллов.

На 8 баллов оценено выступление Диогу Далота и Лисандро Мартинеса. По 7 баллов получили автор единственного забитого гола Маркус Рэшфорд и отдавший голевую передачу Кристиан Эриксен.

Самые низкие оценки получили Бруну Фернандеш и Энтони Эланга – по 4 балла.

Решения главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага оцениваются на 6 баллов.

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