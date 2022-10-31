Роналду получил 6 баллов из 10 от MEN за матч с «Вест Хэмом», лучший – Де Хеа
Криштиану Роналду получил 6 и 10 возможных баллов за матч с «Вест Хэмом» (1:0).
Также шестерки в «Манчестер Юнайтед» по версии Manchester Evening News у Харри Магуайра, Люка Шоу, Каземиро, Скотта Мактомини и Фреда.
Высший балл в команде получил вратарь Давид Де Хеа – его игру в матче оценили на 9 баллов.
На 8 баллов оценено выступление Диогу Далота и Лисандро Мартинеса. По 7 баллов получили автор единственного забитого гола Маркус Рэшфорд и отдавший голевую передачу Кристиан Эриксен.
Самые низкие оценки получили Бруну Фернандеш и Энтони Эланга – по 4 балла.
Решения главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага оцениваются на 6 баллов.
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