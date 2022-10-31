Роналду получил 6 баллов из 10 от MEN за матч с «Вест Хэмом», лучший – Де Хеа

Криштиану Роналду получил 6 и 10 возможных баллов за матч с (1:0).

Также шестерки в по версии Manchester Evening News у Харри Магуайра, , , Скотта Мактомини и Фреда.

Высший балл в команде получил вратарь – его игру в матче оценили на 9 баллов.

На 8 баллов оценено выступление Диогу Далота и Лисандро Мартинеса. По 7 баллов получили автор единственного забитого гола и отдавший голевую передачу .

Самые низкие оценки получили и Энтони Эланга – по 4 балла.

Решения главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага оцениваются на 6 баллов.