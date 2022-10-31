Тен Хаг о Роналду в матче с «Вест Хэмом»: «Криштиану возглавил прессинг «МЮ». Он неплохо справился»

Эрик тен Хаг оценил игру в матче АПЛ с (1:0).

«Думаю, что он неплохо справился. Он сделал то, чего мы от него ожидали, он возглавил наш прессинг. В перерыве я сказал ему не опускаться ниже так быстро.

Наш уровень достаточен, чтобы забивать, но мы должны быть более эффективны в атаке. Но мы работаем в этом направлении», – сказал тренер .

У Роналду 1 гол за 9 матчей в этой АПЛ. Он забил 18 мячей за 30 игр в прошлом чемпионате