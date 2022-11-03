«У Роналду 5 «Золотых мячей», нельзя говорить ему выйти на 2 минуты. Это унизительно, тен Хаг его не уважает». Футре о конфликте в «МЮ»

раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к .

«Я считаю, что тен Хаг не должен так поступать. Я его уважаю, но Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Нельзя кому-то вроде него говорить выйти на поле на две минуты. Нельзя превращать все это в бардак.

Если Роналду отказывается выходить на поле, то это скандал. Если соглашается – то унижение.

Если у Роналду не все хорошо, то не нужно вообще его вызывать на игру, пусть дома остается. А если уж это необходимо, то можно сказать Роналду: «Ты начнешь матч на скамейке, но сыграешь двадцать минут». Но не две же!

Роналду пять раз получал «Золотой мяч», тренер не имеет права его так унижать. Криштиану правильно сделал, что ушел со стадиона. Тренер его не уважает.

Я повторюсь, он его пытался унизить. Вы помните, что он после игры с «Манчестер Сити» сказал? Что не выпустил Роналду из уважения. Но спустя две недели он захотел выпустить его на пару минут.

Так не должно быть. И даже если бы мы говорили сейчас о Месси, я был бы того же мнения», – сказал бывший полузащитник сборной Португалии.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду