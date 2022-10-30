Роналду в старте начнет игру «МЮ» с «Вест Хэмом» – в 3-й раз в этой АПЛ за 12 матчей

Нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав 2-й раз подряд.

37-летний португалец с первой минуты начнет матч с «Вест Хэмэм» в чемпионате Англии. Он выйдет в старте на игру лишь в третий раз в этом сезоне за 12 матчей.

Команда, выбранная главным тренером Эриком тен Хагом на матч 14-го тура, выглядит следующим образом:

Вратарь: ;

Защитники: Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Люк Шоу;

Полузащитники: , Каземиро, Кристиан Эриксен, Энтони Эланга;

Нападающие: Криштиану Роналду, .

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Роналду и Каземиро в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:15