Роналду в старте начнет игру «МЮ» с «Вест Хэмом» – в 3-й раз в этой АПЛ за 12 матчей
Нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» 2-й раз подряд.
37-летний португалец с первой минуты начнет матч с «Вест Хэмэм» в чемпионате Англии. Он выйдет в старте на игру АПЛ лишь в третий раз в этом сезоне за 12 матчей.
Команда, выбранная главным тренером Эриком тен Хагом на матч 14-го тура, выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа;
Защитники: Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Люк Шоу;
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Энтони Эланга;
Нападающие: Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Роналду и Каземиро в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:15
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