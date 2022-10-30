Роналду в старте начнет игру «МЮ» с «Вест Хэмом» – в 3-й раз в этой АПЛ за 12 матчей

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Вест Хэм премьер-лига Англия Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Харри Магуайр Каземиро Люк Шоу Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Диогу Далот Лисандро Мартинес Энтони Эланга Футбол

Нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» 2-й раз подряд.

37-летний португалец с первой минуты начнет матч с «Вест Хэмэм» в чемпионате Англии. Он выйдет в старте на игру АПЛ лишь в третий раз в этом сезоне за 12 матчей.

Команда, выбранная главным тренером Эриком тен Хагом на матч 14-го тура, выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Де Хеа;

Защитники: Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Люк Шоу;

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Энтони Эланга;

Нападающие: Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Роналду и Каземиро в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:15

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные