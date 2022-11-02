Эрик тен Хаг: «Роналду – важная часть «МЮ» и настоящий профессионал. Он угроза любой защите»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о Криштиану Роналду.

«Начнем с того, что если вы хотите поговорить о его чувствах, то следует задавать вопросы ему, а не мне.

Он настоящий профессионал, работает с командой, у него есть лидерские качества. Криштиану – важная часть команды и является угрозой любой защите. Он способен использовать любую брешь в обороне», – сказал тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» 3 ноября сыграет с «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. Начало – в 20:45 по московскому времени.

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