«Химки» принесли пиццу Сычевому в раздевалку «Оренбурга». Форвард жаловался, что ее съедают до его прихода

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«Химки» принесли пиццу в раздевалку нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.

В видео, опубликованном в официальном телеграм-канале подмосковного клуба, талисман «Химок» заходит в раздевалку «Оренбурга» и оставляет на месте нападающего гостей Владимира Сычевого две коробки с пиццей. На коробках написано: «Для Вовы Сычевого, не трогать».

«Для Сычевого! С любовью, «Химки»! ❤️» – подписано видео «Химок».

Ранее Сычевой в одном из своих послематчевых интервью сказал, что хочет уйти в раздевалку побыстрее, так как там не остается пиццы в случаях, когда нападающий признается лучшим игроком матча.

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