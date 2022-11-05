«Химки» принесли пиццу Сычевому в раздевалку «Оренбурга». Форвард жаловался, что ее съедают до его прихода
«Химки» принесли пиццу в раздевалку нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.
В видео, опубликованном в официальном телеграм-канале подмосковного клуба, талисман «Химок» заходит в раздевалку «Оренбурга» и оставляет на месте нападающего гостей Владимира Сычевого две коробки с пиццей. На коробках написано: «Для Вовы Сычевого, не трогать».
«Для Сычевого! С любовью, «Химки»! ❤️» – подписано видео «Химок».
Ранее Сычевой в одном из своих послематчевых интервью сказал, что хочет уйти в раздевалку побыстрее, так как там не остается пиццы в случаях, когда нападающий признается лучшим игроком матча.
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