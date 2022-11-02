Сычевой работал на складе автозапчастей: «Зарплата – 20 тысяч с копейками. В «Крымтеплице» давали по 4-5 тысяч за игру. Мне было достаточно в тот момент»

Футболист рассказал, как работал на складе автозапчастей.

Нападающий забил 11 голов в 13 матчах нынешнего сезона Мир .

«С детства постоянно играл на улице, не было какой‑то школы. Обычно детей в школу отдают, учат передачи отдавать.

Играл на улицах, потом пришел в секцию в родном городе Красноперекопске. Тренер сказал, что делать тебе тут нечего, давай тебя отправим в Симферополь.

Ему тоже понравилась моя креативность, желание, то, как я играю, необычно. Он говорит, что ты перерос нашу школу.

Пришел в дубль «Крымтеплицы», работал параллельно на складе автозапчастей, выживал как мог.

Не тренировался, просто на игры приезжал. Мне хватало денег, плюс за каждую игру давали по 4-5 тысяч, мне было достаточно в том момент.

Зарплата на складе? 20 с копейками. Мне было достаточно в тот момент. Сколько у тебя есть, на столько ты и пытаешься выжить», – сказал Сычевой.

Сычевой играл за «Крымтеплицу» с 2016 по 2020 год.