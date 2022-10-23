Сычевой после 4-го вопроса на флэш-интервью: «Я побегу. Когда получаю лучшего игрока матча, не успеваю на пиццу в раздевалке, все съедают»

поделился мыслями после ничьей с (2:2).

Форвард оформил дубль и стал лучшим игроком матча.

– Ваш тренер сказал, что вы сегодня не достойны премии лучшему игроку матча.

– Я так понял, что у него планка такая. Если хет‑трик сделал бы, можно было бы лучшего давать. Оспорю с ним это.

– Насколько удовлетворены результатом матча?

– Я думаю, мы все равно расстроены. Дома мы хорошо играем, должны играть на победу, забирать три очка с любой командой. Лично я расстроен, думаю, что и команда тоже.

– Ваше исполнение пенальти это импровизация или план?

– Перед каждой игрой я все равно рассчитываю на пенальти. Всегда отрабатываю на тренировке какому вратарю и как буду бить.

– Каково забить Акинфееву?

– Да приятно и все. Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке, все съедают. Так что спасибо большое, удачи, – сказал Сычевой в эфире .