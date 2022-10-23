Сычевой после 4-го вопроса на флэш-интервью: «Я побегу. Когда получаю лучшего игрока матча, не успеваю на пиццу в раздевалке, все съедают»
Владимир Сычевой поделился мыслями после ничьей с ЦСКА (2:2).
Форвард «Оренбурга» оформил дубль и стал лучшим игроком матча.
– Ваш тренер сказал, что вы сегодня не достойны премии лучшему игроку матча.
– Я так понял, что у него планка такая. Если хет‑трик сделал бы, можно было бы лучшего давать. Оспорю с ним это.
– Насколько удовлетворены результатом матча?
– Я думаю, мы все равно расстроены. Дома мы хорошо играем, должны играть на победу, забирать три очка с любой командой. Лично я расстроен, думаю, что и команда тоже.
– Ваше исполнение пенальти это импровизация или план?
– Перед каждой игрой я все равно рассчитываю на пенальти. Всегда отрабатываю на тренировке какому вратарю и как буду бить.
– Каково забить Акинфееву?
– Да приятно и все. Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке, все съедают. Так что спасибо большое, удачи, – сказал Сычевой в эфире «Матч ТВ».
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