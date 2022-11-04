Чаушич о бане России: «Очень плохо, когда политика влезает в спорт. Действия ФИФА и УЕФА ужасны»

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Горан Чаушич прокомментировал решение УЕФА и ФИФА отстранить Россию.

«Это очень плохо, когда политика влезает в спорт. Ничего хорошего, что Россию не пускают на международные соревнования. Спорт должен объединять людей, особенно в такое тяжелое время.

Спортсмены не виноваты, что сейчас такая ситуация. Я этого не понимаю, не согласен с действиями ФИФА и УЕФА, они ужасны.

Думаю, теперь год-два российского футбола не будет на международных турнирах», – сказал бывший футболист тульского «Арсенала».

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