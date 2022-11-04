«У «Зенита» очень много денег. Каждый год после 1-го тура все понимают, что они станут чемпионами». Чаушич о Мир РПЛ

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Горан Чаушич считает, что в России сложно создать команду сильнее «Зенита».

– Продолжаешь следить за российским футболом?

– Да, у меня осталось очень много друзей в России. Почти каждый день узнаю новости, даже слежу за ФНЛ, где теперь играет «Арсенал». Там очень плотный турнир.

– В отличие от Премьер-лиги. Тебе интересно следить за чемпионатом, где каждый год один и тот же чемпион?

– Да, есть такое. Разница между «Зенитом» и остальными командами очень большая.

Каждый год после первого тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, от этого немножко скучно следить за чемпионатом. У них очень много денег.

Тяжело в России создать команду, которая была бы сейчас лучше «Зенита», – сказал бывший футболист тульского «Арсенала».

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