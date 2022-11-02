«У них две руки, две ноги, яйца и член. Они такие же люди, выйдите и разбейте их!» Чаушич о настрое Божовича перед «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший игрок «Арсенала» вспомнил, как настраивал команду Миодраг Божович.

– Миодраг Божович – очень эмоциональный тренер. Некоторые, например, вспоминали, что он любил шутить с игроками о сексе. Часто было?

– Постоянно! На каждой тренировке по три-четыре таких шутки выдавал. Это было очень смешно. Всем нравилось слышать такое от тренера. Даже сложно выделить самую смешную, они все были веселые.

Вспомню, наверное, как он любил говорить перед матчами с , и другими большими командами. Он собирал команду и начинал: «У них одна голова, две руки, две ноги, яйца и член. Они такие же люди, так что выйдите на поле и разбейте их!» Его слова снимали напряжение перед командой. Этот позитив, который всегда шел от него, очень важен для команды.

– Как у него сейчас дела? В последний год многие обратили внимание, что он стал внешне хуже выглядеть.

– Да, стресс сказывался на нем в последнем сезоне, но сейчас у него все нормально. Мы иногда общаемся, знаю, что у Миодрага все очень хорошо, – рассказал серб.

Миодраг Божович: «Я легенда российского футбола – лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал. Я отлично работал, а меня называют физруком – что за #####?»

Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?