Экс-судья Николаев о фоле Бека-Бека: «Были все предпосылки для приглашения Карасева к монитору. Мешков в игре «Арсенал» – «Ахмат» показал красную в схожем случае»

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Бывший арбитр Алексей Николаев высказался о наказании Алексиса Бека-Бека.

На 24-й минуте матча РПЛ хавбек «Локомотива» получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре.

«В таких моментах должна быть последовательность. В игре «Арсенала» и «Ахмата» в похожей ситуации Виталия Мешкова пригласили посмотреть монитор, и он изменил свое решение, показал красную карточку [Горану Чаушичу].

Здесь тоже были все предпосылки для того, чтобы пригласить Карасева к монитору.

Я за последовательность. Нужно, чтобы в таких похожих ситуациях выносились одинаковые решения», – заявил Николаев.

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