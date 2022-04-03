Экс-судья Николаев о фоле Бека-Бека: «Были все предпосылки для приглашения Карасева к монитору. Мешков в игре «Арсенал» – «Ахмат» показал красную в схожем случае»

Бывший арбитр Алексей Николаев высказался о наказании Алексиса Бека-Бека.
На 24-й минуте матча РПЛ хавбек «Локомотива» получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре.
«В таких моментах должна быть последовательность. В игре «Арсенала» и «Ахмата» в похожей ситуации Виталия Мешкова пригласили посмотреть монитор, и он изменил свое решение, показал красную карточку [Горану Чаушичу].
Здесь тоже были все предпосылки для того, чтобы пригласить Карасева к монитору.
Я за последовательность. Нужно, чтобы в таких похожих ситуациях выносились одинаковые решения», – заявил Николаев.
Зарема о судействе: «Все спорные моменты не в пользу «Спартака». Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – снова апельсиново-оранжевая карточка?»