Экс-судья Николаев о фоле Бека-Бека: «Были все предпосылки для приглашения Карасева к монитору. Мешков в игре «Арсенал» – «Ахмат» показал красную в схожем случае»

Бывший арбитр Алексей Николаев высказался о наказании Алексиса Бека-Бека.

На 24-й минуте матча хавбек получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику «Спартака» .

«В таких моментах должна быть последовательность. В игре и в похожей ситуации Виталия Мешкова пригласили посмотреть монитор, и он изменил свое решение, показал красную карточку [Горану Чаушичу].

Здесь тоже были все предпосылки для того, чтобы пригласить Карасева к монитору.

Я за последовательность. Нужно, чтобы в таких похожих ситуациях выносились одинаковые решения», – заявил Николаев.

Зарема о судействе: «Все спорные моменты не в пользу «Спартака». Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – снова апельсиново-оранжевая карточка?»