«Я люблю Путина, он старается делать все для своей страны и народа». Чаушич о президенте России

Экс-игроку тульского нравится .

«Я люблю Путина, он старается делать все для своей страны и своего народа. Могу сказать, что я, например, не люблю президента Сербии. Думаю, он делает очень много неправильных вещей.

Для меня Путин – хороший лидер, который действует в интересах России», – сказал Чаушич, сейчас выступающий за «Бурирам Юнайтед» из Таиланда.

Чаушич об Украине: «Если б Америка не влезала, ничего бы не произошло. Она всегда влезала в дела других стран, мне было семь лет, когда бомбили Белград»