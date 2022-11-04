Клопп о травмах перед ЧМ: «Ненавижу эту тему. Начинать турнир через неделю после последней игры – безумие. Никому до нас нет дела»

вновь выразил недовольство плотностью календаря.

– Что думаете о давлении, которое испытывают тренеры и игроки, которые понимают, что травма на данном этапе, скорее всего, лишит их шанса поехать на ?

– Я ненавижу эту тему! Эти проблемы были настолько очевидными, но никто ни разу не сказал об этом до того, как до чемпионата мира осталось три-четыре недели. А теперь игроки вдруг получают травмы, и вы говорите: «Он не сможет сыграть на чемпионате мира, вот это да!»

Ситуация, когда футболисты получают травмы в конце сезона и пропускают чемпионат мира, не нова. После длинного сезона это происходит везде в мире. Но начинать чемпионат мира через неделю после последней игры – еще больший риск. Безумие.

Никому нет дела до нас и до того, как мы справляемся со всем этим. Вы задаете мне вопрос. А что, по-вашему, я должен сделать? Должен ли я спросить игроков перед «Саутгемптоном» или «Дерби»: «Вы действительно хотите играть?»

Мы все виноваты – и вы больше, чем я – в том, что позволили этому случиться. А теперь это уже происходит. И все, нам приходится мириться с этим, а футболисты, которые получают травмы и не могут играть. Это катастрофа. Но как мы можем это изменить? – сказал тренер .