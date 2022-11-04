Клопп о Нуньесе: «Дарвин сделал несколько шагов, но еще есть куда расти. У парня невероятный набор качеств»

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Юрген Клопп высказался о Даривине Нуньесе.

«Он сделал несколько больших шагов, но еще есть куда расти. У парня невероятный набор качеств. 

Он представляет собой угрозу у ворот соперника, он участвует во многих эпизодах. Дарвин всегда предлагает себя как игрока, которому можно сделать пас и выполнить на него передачу с фланга.

Против «Наполи» он не играл очень много, но участвовал в голах, а это хороший показатель. Так что это большие шаги вперед», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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