Клопп о Нуньесе: «Дарвин сделал несколько шагов, но еще есть куда расти. У парня невероятный набор качеств»

высказался о Даривине Нуньесе.

«Он сделал несколько больших шагов, но еще есть куда расти. У парня невероятный набор качеств.

Он представляет собой угрозу у ворот соперника, он участвует во многих эпизодах. Дарвин всегда предлагает себя как игрока, которому можно сделать пас и выполнить на него передачу с фланга.

Против «Наполи» он не играл очень много, но участвовал в голах, а это хороший показатель. Так что это большие шаги вперед», – сказал главный тренер .