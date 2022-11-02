Клопп получил высшую гражданскую награду Ливерпуля

получил высшую гражданскую награду города Ливерпуля Freedom of the City.

Главный тренер «Ливерпуля» чествовался на торжественной церемонии в знак признания его достижений с командой.

Немец возглавил в 2015 году и завоевал семь трофеев, в том числе привел клуб к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

На церемонии, помимо Клоппа, присутствовали члены его тренерского штаба, генеральный директор «красных» Билли Хоган, бывший игрок и тренер «Ливерпуля» , мэр города Джоан Андерсон и другие.

Фото: twitter.com/LFC