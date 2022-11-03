Клопп о ЧМ в Катаре: «Футболисты едут играть, мне не нравится, что мы от них чего-то еще ожидаем. Решение принимали другие – их и критикуйте»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о давлении на игроков из-за ЧМ-2022.
«Мне не нравится то, что мы чего-то еще сейчас ожидаем от футболистов. Они едут играть в футбол.
Не этому поколению нужно говорить, что оно не должно ехать туда или не должно чего-то делать.
Решение [о проведении турнира в Катаре] принимали другие люди, и если вы хотите кого-то критиковать, то критикуйте их», – сказал Клопп на церемонии вручения ему высшей гражданской награды Ливерпуля.
Пирс Морган о критике Катара перед ЧМ: «Разве не надо возмущаться участием Сенегала, Марокко и Туниса, где ЛГБТ тоже вне закона? Почему Англии и США позволено участвовать после вторжения в Ирак?»
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