Клопп о ЧМ в Катаре: «Футболисты едут играть, мне не нравится, что мы от них чего-то еще ожидаем. Решение принимали другие – их и критикуйте»

Главный тренер высказался о давлении на игроков из-за .

«Мне не нравится то, что мы чего-то еще сейчас ожидаем от футболистов. Они едут играть в футбол.

Не этому поколению нужно говорить, что оно не должно ехать туда или не должно чего-то делать.

Решение [о проведении турнира в Катаре] принимали другие люди, и если вы хотите кого-то критиковать, то критикуйте их», – сказал Клопп на церемонии вручения ему высшей гражданской награды Ливерпуля.

Пирс Морган о критике Катара перед ЧМ: «Разве не надо возмущаться участием Сенегала, Марокко и Туниса, где ЛГБТ тоже вне закона? Почему Англии и США позволено участвовать после вторжения в Ирак?»