Барнс о Клоппе и «Ливерпуле»: «Лучший тренер в лучшей команде мира. Они не найдут кого-то лучше»

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Джон Барнс считает Юргена Клоппа лучшим тренером для «Ливерпуля».

«Клопп – лучший человек для любого клуба. Он лучший тренер в лучшей команде мира. Они не найдут кого-то лучше, чем он.

Нельзя позволить изменить это с учетом того, что произошло в последних пяти-шести последних играх и в целом в этом сезоне», – сказал экс-полузащитник мерсисайдского клуба в интервью BonusCodeBets.

«Ливерпуль» занимает девятое место в таблице чемпионата Англии после 12 матчей.

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