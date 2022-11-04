Барнс о Клоппе и «Ливерпуле»: «Лучший тренер в лучшей команде мира. Они не найдут кого-то лучше»
Джон Барнс считает Юргена Клоппа лучшим тренером для «Ливерпуля».
«Клопп – лучший человек для любого клуба. Он лучший тренер в лучшей команде мира. Они не найдут кого-то лучше, чем он.
Нельзя позволить изменить это с учетом того, что произошло в последних пяти-шести последних играх и в целом в этом сезоне», – сказал экс-полузащитник мерсисайдского клуба в интервью BonusCodeBets.
«Ливерпуль» занимает девятое место в таблице чемпионата Англии после 12 матчей.
Комментарии