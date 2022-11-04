Барнс о Клоппе и «Ливерпуле»: «Лучший тренер в лучшей команде мира. Они не найдут кого-то лучше»

считает лучшим тренером для .

«Клопп – лучший человек для любого клуба. Он лучший тренер в лучшей команде мира. Они не найдут кого-то лучше, чем он.

Нельзя позволить изменить это с учетом того, что произошло в последних пяти-шести последних играх и в целом в этом сезоне», – сказал экс-полузащитник мерсисайдского клуба в интервью BonusCodeBets.

«Ливерпуль» занимает девятое место в таблице чемпионата Англии после 12 матчей.