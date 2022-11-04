80 фанатов из Англии и Уэльса бесплатно посетят ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы в соцсетях

Теги Сборная Англии по футболу болельщики сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 соцсети Футбол

Болельщики из Англии и Уэльса бесплатно посетят ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы в соцсетях.

Источники сообщили, что болельщикам оплатят перелет и проживание в Катаре. Также им будут платить по 60 фунтов в день и предоставят бесплатные билеты на матчи ЧМ-2022. Вылет эти болельщиков в Катар запланирован на 17 ноября.

Таким образом в Катар отправятся 40 болельщиков из Англии и 40 болельщиков из Уэльса, пишет The Times.

Отмечается, что всем эти болельщикам гарантированы билеты на церемонию открытия чемпионата мира в Катаре. Планируется, что эти болельщики будут петь в запланированные моменты, а телевизионные камеры будут выхватывать их. Фанаты будут обязаны провести в стране как минимум две недели. 

Ранее стало известно, что право на бесплатное посещение ЧМ-2022 в Катаре получат 50 болельщиков из Нидерландов. Они тоже должны будут оставить хорошие отзывы в соцсетях.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные