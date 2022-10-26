«Правительство не должно защищать дискриминационные ценности. Спорт – для всех». Член британского парламента о словах главы МИД про уважение ЛГБТ-фанатов к Катару
В парламенте Великобритании раскритиковали слова главы МИД об ЛГБТ-фанатах.
Джеймс Клеверли призвал с уважением относиться к Катару, принимающему ЧМ-2022, и его культуре.
«Безучастность Клеверли шокирует. Спорт должен быть открыт для всех.
Многие болельщики посчитают, что у них не будет возможности посетить турнир и поддержать свою команду из-за того, что в Катаре не соблюдаются права человека, права рабочих, права представителей ЛГБТ.
Правительство должно критиковать ФИФА за то, что она поставила фанатов в такое положение, и добиваться полной безопасности болельщиков, посещающих турнир, а не защищать дискриминационные ценности», – отметила теневой министр культуры Люси Пауэлл.
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