«Правительство не должно защищать дискриминационные ценности. Спорт – для всех». Член британского парламента о словах главы МИД про уважение ЛГБТ-фанатов к Катару

В парламенте Великобритании раскритиковали слова главы МИД об ЛГБТ-фанатах.

Джеймс Клеверли призвал с уважением относиться к Катару, принимающему , и его культуре.

«Безучастность Клеверли шокирует. Спорт должен быть открыт для всех.

Многие болельщики посчитают, что у них не будет возможности посетить турнир и поддержать свою команду из-за того, что в Катаре не соблюдаются права человека, права рабочих, права представителей ЛГБТ.

Правительство должно критиковать за то, что она поставила фанатов в такое положение, и добиваться полной безопасности болельщиков, посещающих турнир, а не защищать дискриминационные ценности», – отметила теневой министр культуры Люси Пауэлл.