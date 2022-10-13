Гендиректор ЧМ-2022 о повязках против дискриминации: «Неправильно превращать спортивный турнир в платформу для политических заявлений»

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о возможном ношении повязок OneLove на турнире.

Сообщалось, что капитаны сборных , Нидерландов, , Дании, , , Норвегии, Швеции, и Уэльса намерены носить эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако ФИФА может не разрешить проведение этой акции.

«Этим занимается ФИФА. Насколько я понимаю, ведутся дискуссии о различных политических посланиях, которые будут представлены.

Это спортивный турнир, посещая который, люди хотят получать удовольствие. Я считаю, что превращать его в платформу для политических заявлений – это неправильно для спорта», – сказал Нассер Аль-Хатер.