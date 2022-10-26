Глава МИД Великобритании призвал ЛГБТ-фанатов уважать Катар и исламскую культуру: «При гибкости и компромиссах с обеих сторон ЧМ-2022 может быть безопасным и захватывающим»

Глава МИД Великобритании считает, что ЛГБТ-фанаты должны уважать традиции Катара.

«В прошлом я обсуждал с властями Катара вопрос о представителях ЛГБТ-сообщества, которые поедут на чемпионат мира. Я спрашивал, как местные власти отнесутся к фанатам из Великобритании и других стран.

Они готовы сделать все ради безопасности болельщиков и хотят, чтобы они насладились турниром. Они знают, что им придется пойти на компромиссы, ведь это мусульманская страна с совершенно иным набором культурных норм, чем у нас.

Могу сказать футбольным фанатам: пожалуйста, уважайте страну-хозяйку турнира. Они стараются сделать все, чтобы люди могли быть собой и насладились футболом. Думаю, при некоторой гибкости и компромиссах с обеих сторон может быть безопасным и захватывающим.

Это мусульманская страна с совершенно иной культурой. Думаю, когда ты приезжаешь в другую страну, то важно уважать ее культуру», – сказал Джеймс Клеверли.