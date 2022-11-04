Пике, Гарсия и Кристенсен – в заявке «Барсы» на игру с «Альмерией». Матч станет прощальным для Жерара

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига травмы Альмерия Серджи Роберто Мемфис Депай Андреас Кристенсен Жюль Кунде Рональд Араухо Эрик Гарсия Футбол

Жерар Пике попал в заявку «Барселоны» на матч Ла Лиги против «Альмерии».

Накануне 35-летний защитник объявил о решении завершить карьеру. 5 ноября он проведет последнюю игру за каталонский клуб.

В состав сине-гранатовых также включены восстановившиеся от травм Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен.

Не сыграют с «Альмерией» Серджи Роберто, Мемфис Депай, Рональд Араухо и Жюль Кунде.

«Барса» примет «Альмерию» в 13-м туре Ла Лиги 5 ноября. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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