Пике, Гарсия и Кристенсен – в заявке «Барсы» на игру с «Альмерией». Матч станет прощальным для Жерара
Жерар Пике попал в заявку «Барселоны» на матч Ла Лиги против «Альмерии».
Накануне 35-летний защитник объявил о решении завершить карьеру. 5 ноября он проведет последнюю игру за каталонский клуб.
В состав сине-гранатовых также включены восстановившиеся от травм Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен.
Не сыграют с «Альмерией» Серджи Роберто, Мемфис Депай, Рональд Араухо и Жюль Кунде.
«Барса» примет «Альмерию» в 13-м туре Ла Лиги 5 ноября. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
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