Пике, Гарсия и Кристенсен – в заявке «Барсы» на игру с «Альмерией». Матч станет прощальным для Жерара

попал в заявку «Барселоны» на матч Ла Лиги против «Альмерии».

Накануне 35-летний защитник объявил о решении завершить карьеру. 5 ноября он проведет последнюю игру за каталонский клуб.

В состав сине-гранатовых также включены восстановившиеся от травм и .

Не сыграют с «Альмерией» , , и .

«Барса» примет «Альмерию» в 13-м туре Ла Лиги 5 ноября. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру