Пике не хотел завершать карьеру посреди сезона, но его разочаровало отношение «Барсы»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике не планировал завершать карьеру посреди сезона.
Как пишет Cadena SER, перед началом сезона руководство «Барселоны» сообщило футболисту, что подпишет еще одного центрального защитника, но пообещало, что у Пике будет игровое время.
На стартовом отрезке сезона Жерар увидел, что обещание «Барселоны» не выполняется – более того, его выпускали на поле, только если других вариантов не было. Пике считает, что если после его выхода на поле что-то шло не так, то всю вину возглагали на него.
Эта ситуация и спровоцировала решение Пике о завершении карьеры. Его разочаровали невыполненное обещание руководства и критика в медиа.
Отмечается, что «Барселона» была нацелена на уход Пике, так как испытывает проблемы с тем, чтобы вписаться в потолок зарплат. Несмотря на это, футболист не собирался завершать карьеру посреди сезона.
Решение испанца удивило даже президента «Барселоны» Жерара Лапорту, который ничего не знал о планах игрока по завершению карьеры. О таком намерении Пике знали лишь несколько игроков «Барсы».
В этом сезоне 35-летний защитник выходил на поле в 9 матчах за каталонский клуб, проведя на поле в сумме 554 минуты. Статистику игрока можно найти здесь.
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