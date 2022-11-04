Пуч – Пике: «Те, кто любят тебя, расстроены тем, как к тебе относились. Мы с детства наслаждались трофеями, которые ты приносил»

обратился к , который объявил о завершении карьеры.

«Большое спасибо тебе за все эти годы. Ты подаешь пример всем кулес – мы с детства наслаждались всеми трофеями, которые ты нам приносил. Сколько же радости ты нам принес!

Те, кто любят тебя и восхищаются тобой, расстроены не только потому, что ты уходишь из «Барселоны», но и из-за того, как к тебе относились в последнее время. Удачи! Скоро увидимся!

Мы ждем тебя», – написал воспитанник «Барселоны», сейчас выступающий за .

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру