«Барселона» из-за ухода Пике может купить Иньиго у «Атлетика» в январе

из-за ухода может подписать Иньиго Мартинеса в январе.

Вчера Пике объявил, что субботний матч с «Альмерией» станет для него последним в качестве профессионального футболиста.

Как пишет Mundo Deportivo, из-за решения Пике о завершении карьеры «Барселона» может в январе подписать защитника , контракт которого с клубом действует до лета 2023 года.

В июле с 31-летним футболистом устно договорились о переходе. Если «Атлетик» будет готов дешево продать испанца в январе, а у игрока не будет проблем со здоровьем, «Барса» может подписать его.

В этом сезоне Мартинес провел 8 матчей за «Атлетик» в и получил одну желтую карточку. Его статистика доступна здесь.

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру