«Барселона» из-за ухода Пике может купить Иньиго у «Атлетика» в январе
«Барселона» из-за ухода Жерара Пике может подписать Иньиго Мартинеса в январе.
Вчера Пике объявил, что субботний матч с «Альмерией» станет для него последним в качестве профессионального футболиста.
Как пишет Mundo Deportivo, из-за решения Пике о завершении карьеры «Барселона» может в январе подписать защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса, контракт которого с клубом действует до лета 2023 года.
В июле с 31-летним футболистом устно договорились о переходе. Если «Атлетик» будет готов дешево продать испанца в январе, а у игрока не будет проблем со здоровьем, «Барса» может подписать его.
В этом сезоне Мартинес провел 8 матчей за «Атлетик» в Ла Лиге и получил одну желтую карточку. Его статистика доступна здесь.
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