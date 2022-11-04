Угнанный у Хвичи автомобиль найден
Сотрудники полиции нашли угнанный у Хвичи Кварацхелии автомобиль.
Машина модели Mini Countryman была угнана прямо из дома полузащитника «Наполи» в Неаполе.
Ее удалось найти менее чем через 24 часа после угона. Автомобиль при этом поврежден не был.
Накануне появилась информация, что 21-летний грузин спал на втором этаже, когда воры вошли в дом, чтобы взять ключи от машины.
Обнаружив, что машина угнана, Хвича подал заявление в полицию, а затем появился на тренировке в преддверии субботнего матча с «Аталантой».
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