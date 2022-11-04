Угнанный у Хвичи автомобиль найден

Сотрудники полиции нашли угнанный у автомобиль.

Машина модели Mini Countryman была угнана прямо из дома полузащитника в Неаполе.

Ее удалось найти менее чем через 24 часа после угона. Автомобиль при этом поврежден не был.

Накануне появилась информация, что 21-летний грузин спал на втором этаже, когда воры вошли в дом, чтобы взять ключи от машины.

Обнаружив, что машина угнана, Хвича подал заявление в полицию, а затем появился на тренировке в преддверии субботнего матча с «Аталантой».