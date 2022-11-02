«Хвича будет стоить 100 млн евро, если продолжит так играть в этом и следующем сезоне». Агент о вингере «Наполи»
Футбольный агент Кристиан Эмиле высказался о стоимости вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Знаете, что самое поразительное? Он делает то, что делал в России и в сборной в последние годы.
Он перешел в «Наполи», играет великолепно, и люди говорят о том, что он уже стоит 100 млн евро.
Если он продолжит так играть до конца сезона и в следующем сезоне – а нет ни единого шанса, что его продадут в январе, – то точно доберется до 100 млн», – сказал Эмиле в интервью Фабрицио Романо.
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