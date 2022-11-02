Оуэн Харгривз: «Хвича терроризирует всех оппонентов. От его игры дух захватывает»

Экс-хавбек сборной Англии Оуэн Харгривз отметил навыки вингера .

«От его игры дух захватывает. Ему лишь 21 год, он обошелся в 10 млн евро, играет обеими ногами, много забивает и отдает много голевых передач.

Он терроризирует всех оппонентов, он быстр, техничен, хорошо завершает атаки, отдает пасы. Он выглядит как готовый к Лиге чемпионов игрок, как постоянный ее участник. Он близок к идеалу вингера и умеет на поле все», – сказал Харгривз.

Хвичу сравнивают с гением из 60-х. Он был королем дриблинга, писал стихи и картины, проектировал одежду – и погиб в 24 года