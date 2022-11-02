Клопп о Хвиче: «Хороший, наглый игрок – нужно встречать его до приема мяча. Но Трент был в огне»

высказался о после игры «Ливерпуля» с (2:0).

Во вчерашнем матче заключительного тура группового этапа Хвича играл на фланге против Трента Александера-Арнолда. На 1-й минуте игры вингер прокинул защитнику «Ливерпуля» мяч между ног.

«Это хороший игрок. Они оба – хорошие игроки, так что это сложное противостояние. Знаю, что все будут обсуждать одну или две ситуации, когда Трент пытался опередить его, а мяч пролетал мимо него. Но этот парень очень хорош и по-настоящему быстр. Против него иногда нужно обороняться в несколько человек. Если он получает преимущество при первом движении, то все, ты уже его упустил.

Нужно пытаться встречать Хвичу еще до того, как он коснулся мяча. Но если ты не можешь сделать это, то должен действовать осторожно, ведь у него есть скорость. Он нахален – проходит с разных сторон, и это очень осложняет ситуацию.

Это хороший игрок. Думаю, Трент отлично справился против него. Трент действительно был в огне. Он не расстроился из-за пары ситуаций, в которых действовал не лучшим образом, остался в игре. Мне понравился матч в исполнении Трента», – сказал тренер .

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