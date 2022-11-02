Зарема о словах Божовича про немцев и итальянцев: «Идеальный кандидат для «Химок» найден»
Зарема Салихова отреагировала на слова Миодрага Божовича об иностранных тренерах.
Напомним, черногорский специалист заявил: «Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола».
«Думаю, идеальный кандидат для «Химок» найден», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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