Зарема о словах Божовича про немцев и итальянцев: «Идеальный кандидат для «Химок» найден»

отреагировала на слова об иностранных тренерах.

Напомним, черногорский специалист заявил: «Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола».

«Думаю, идеальный кандидат для «Химок» найден», – сказала супруга бывшего владельца Леонида Федуна.