Зарема о словах Божовича про немцев и итальянцев: «Идеальный кандидат для «Химок» найден»

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Зарема Салихова отреагировала на слова Миодрага Божовича об иностранных тренерах.

Напомним, черногорский специалист заявил: «Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола».

«Думаю, идеальный кандидат для «Химок» найден», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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