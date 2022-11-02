«Химки» рассмотрят широкий спектр специалистов и прислушаются к совету Заремы». Терюшков о словах Салиховой про Божовича как идеального кандидата для клуба

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Роман Терюшков заявил, что «Химки» прислушаются к совету Заремы Салиховой

Напомним, черногорский специалист заявил: «Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола».

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на эти слова: «Идеальный кандидат для «Химок» найден».

«Зарема посоветовала пригласить в «Химки» Божовича вместо Гогниева? Я с уважением отношусь ко всем высказываниям, в том числе и словам Салиховой.

Как болельщик «Химок», могу констатировать, что клуб, несмотря на ранее озвученное доверие к Спартаку Гогниеву, на этом доверии далеко не уедет. Нужно давать результат. Если и дальше результата не будет, то надо будет задумываться над сменой наставника.

«Химки» рассмотрят широкий спектр специалистов и прислушаются к совету Заремы насчет кандидатуры Божовича. По крайней мере, на месте нынешнего руководства я бы так и сделал», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета подмосковного клуба. 

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