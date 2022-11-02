Осинькин – основной кандидат на пост тренера «Сочи»

Теги Крылья Советов Александр Точилин премьер-лига Россия Игорь Осинькин Сочи Вадим Гаранин Футбол

Игорь Осинькин может возглавить «Сочи».

По информации Sport24, главный тренер «Крыльев Советов» является основным кандидатом на аналогичную должность в «Сочи».

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство южан приняло решение уволить старшего тренера Вадима Гаранина. Клуб еще не объявил об этом. Должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин – у Гаранина нет необходимой лицензии.  После 15 проведенных туров Мир РПЛ «Сочи» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. 

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