Осинькин – основной кандидат на пост тренера «Сочи»

может возглавить «Сочи».

По информации Sport24, главный тренер является основным кандидатом на аналогичную должность в .

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство южан приняло решение уволить старшего тренера Вадима Гаранина. Клуб еще не объявил об этом. Должность главного тренера «Сочи» занимает – у Гаранина нет необходимой лицензии. После 15 проведенных туров Мир «Сочи» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице.