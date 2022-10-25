«Вам же нужны интриги, скандалы. Пишите о спорте, а не всякую #####». Тренер вратарей «Сочи» о недовольстве игроков Гараниным

прокомментировал информацию о том, что игроки «Сочи» недовольны Вадимом Гараниным.

Напомним, ранее появилась информация о том, что часть игроков южан недовольна работой старшего тренера команды. Заместитель главного редактора Максим Алланазаров написал в своем телеграм-канале, что безвольная игра, приведшая к поражению со счетом 0:7 от «Зенита» в 14-м туре Мир , могла стать одной из форм протеста футболистов.

– Два часа назад появилась информация о том, что игроки недовольны . Известно ли вам что-то об этом? Какая вообще сейчас атмосфера?

– Мы летели. Вам же нужны какие-то интриги, скандалы, да. Вы же спортивная пресса. Пишите о спорте, а не всякую #####, честно говоря. Даже отвечать не хочется на ваши провокационные вопросы, – сказал тренер вратарей .